Мир 29 февраля 2024, 09:46 Совет ЕС утвердил законодательные акты о помощи Украине Совет ЕС завершил процесс утверждения помощи Украине на 50 миллиардов евро РИА «Новости»

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Совет ЕС юридически закрепил увеличение бюджета на 2021–2027 годы на общую сумму 64,6 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов получит Украина. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Дополнительное финансирование необходимо, чтобы «отвечать на новые вызовы», указали в документе. Из 50 миллиардов евро 33 миллиарда евро Украина получит в виде кредитов, еще 17 миллиардов евро — в виде грантов.

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Европейские чиновники приняли решение о финансировании для Киева на саммите, состоявшемся 1 февраля. Лидерам стран блока удалось избежать разногласий, после продолжительных споров они пришли к консенсусу.

Против помощи Украине выступали власти Венгрии. Однако руководство Евросоюза пошло на шантаж, пригрозив подорвать экономику страны из-за отказа Будапешта поддержать выделение финансирования. В Венгрии по-прежнему считают, что помощь Киеву не спасет ситуацию.