13 апреля 2023, 15:52
Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ
Совет ЕС выделит один миллиард евро из Европейского фонда мира на боеприпасы для Украины
Совет Евросоюза утвердил выделение одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до конца весны. Об этом сообщили в заявлении организации, которое распространили в Брюсселе, передал ТАСС.
«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», — уточнили в документе.
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В заявлении указали, что эта мера позволит возместить государствам — членам ЕС стоимость боеприпасов, переданных Украине с 9 февраля по 31 мая.
Ранее западные СМИ предрекли украинской противовоздушной обороне полное истощение. Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечал, что помощь союзников Украины по части ПВО стала «маленьким ручейком».
В середине марта стало известно, почему США боятся отдавать истребители F-16 ВВС Украины. Также Дания отказалась передать Украине истребители F-16 в одностороннем порядке.
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