Мир 13 апреля 2023, 15:52 Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ Совет ЕС выделит один миллиард евро из Европейского фонда мира на боеприпасы для Украины РИА «Новости»

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Совет Евросоюза утвердил выделение одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до конца весны. Об этом сообщили в заявлении организации, которое распространили в Брюсселе, передал ТАСС.

«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», — уточнили в документе.

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В заявлении указали, что эта мера позволит возместить государствам — членам ЕС стоимость боеприпасов, переданных Украине с 9 февраля по 31 мая.

Ранее западные СМИ предрекли украинской противовоздушной обороне полное истощение. Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечал, что помощь союзников Украины по части ПВО стала «маленьким ручейком».

В середине марта стало известно, почему США боятся отдавать истребители F-16 ВВС Украины. Также Дания отказалась передать Украине истребители F-16 в одностороннем порядке.