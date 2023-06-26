Мир 26 июня 2023, 13:16 Совет ЕС утвердил увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро Главы МИД Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро Unsplash

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Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на военную помощь Украине, на 3,5 миллиарда евро. Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Согласно документу, решение призвано обеспечить финансовую устойчивость фонда и его предсказуемость в долгосрочной перспективе. Кроме того, фонд должен помогать Евросоюзу реагировать и предотвращать кризисы и конфликты. Объем фонда увеличивают второй раз с момента его создания в 2021 году.

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«Менее чем за два года этот фонд доказал свою состоятельность. Он полностью изменил то, как мы поддерживаем наших партнеров в области обороны», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Общий финансовый поток Европейского фонда мира с учетом одобренного увеличения составляет 12 миллиардов евро. Раз в несколько месяцев из него выделяется по 500 миллионов евро на поставки оружия Украине.

Евросоюз с начала спецоперации направил 70 миллиардов евро в качестве финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи помощи Украине. Из них 17 миллиардов остались в государствах ЕС. деньги направили украинским беженцам.