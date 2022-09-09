Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией | 360°

Все новости

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:45

Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Мир

09 сентября 2022, 13:12

Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ

Власть

09 сентября 2022, 13:11

МИД назвал условие продления продуктовой сделки

Мир

09 сентября 2022, 13:10

Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Важное

09 сентября 2022, 11:35

Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

Читать 360tv в

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Российской Федерацией. Заявление появилось на сайте совета.

«Сегодня совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — сказано в сообщении.

Реклама

Уточняется, что это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени на оформление визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Реклама

Представители в Совете Евросоюза напомнили и слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана. Он заявил, что упрощенный визовый режим «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных стран-партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности». Россия «подорвала доверие» Совета ЕС.

Решение вступит в силу в день его принятия и, как и ожидалось, начнет действовать с 12 сентября.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама