Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией | 360°

Важное 09 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией freepik

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Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Российской Федерацией. Заявление появилось на сайте совета.

«Сегодня совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени на оформление визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

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Представители в Совете Евросоюза напомнили и слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана. Он заявил, что упрощенный визовый режим «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных стран-партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности». Россия «подорвала доверие» Совета ЕС.

Решение вступит в силу в день его принятия и, как и ожидалось, начнет действовать с 12 сентября.

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