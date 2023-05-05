Мир 05 мая 2023, 18:17 Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на снаряды для Украины Совет ЕС окончательно утвердил выделение €1 млрд из Еврофонда мира на снаряды Украине Pxhere

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Совет Евросоюза окончательно одобрил выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира на закупку снарядов и ракет для Украины. Об этом сообщили в заявлении совета, выдержку из него привел ТАСС.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи в 1 миллиард евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины», — указали авторы заявления.

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Деньги направят на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров Вооруженным силам Украины (ВСУ). Если возникнет потребность, средства из Еврофонда мира потратят также на ракеты. Их страны Евросоюза закупят для Украины у европейской военной промышленности в случае запроса со стороны Киева.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна направит на помощь Украине 200 миллионов евро доходов с замороженных российских активов. Глава бельгийского правительства призвал пойти дальше в этом вопросе и использовать российские деньги, чтобы заново отстроить Украину.