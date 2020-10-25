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    25 октября 2020, 17:36

    Совет Эрдогана Макрону лечить психику осудили в Евросоюзе

    Алена Макаренко

    Турция должна остановить опасную спираль конфронтации. Так глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, посоветовавшего французскому коллеге Эммануэлю Макрону лечить психику. Свой ответ он представил в Twitter.
    Совет Эрдогана Макрону лечить психику осудили в Евросоюзе

    Кроме того, он счел недопустимым заявление Эрдогана в адрес Макрона.

    «В выводах Европейского совета содержится реальное предложение возобновить наши отношения, но для этой позитивной повестки дня необходима политическая воля турецких властей. В противном случае Турция окажется еще более изолированной», — добавил Боррель.

    Накануне Париж осудил слова Эрдогана и отозвал посла из Анкары для консультаций.

    Ранее президент Турции предложил французскому лидеру лечить психику. Такое заявление — реакция на обещание Макрона защитить светские ценности своей страны от радикального ислама. При этом французский лидер отметил, что ислам как религия переживает кризис во всем мире. А по мнению Эрдогана, Макрон показал неподобающее отношение к миллионам гражданам своей страны, исповедующим иную религию. Поэтому из-за исламофобии близится конец Европы, написал сайт ToDay News Ufa.

    Макрон сказал об этом после убийства учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Жизни его лишил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров. Злоумышленник напал на педагога за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. После он опубликовал фотографию отрезанной головы убитого и обратился к президенту Франции. Подозреваемый сказал, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

    После этого случая неизвестные пригрозили обезглавить мэра французского города Брон Жереми Брео. А чуть позже злоумышленники разрисовали школу в Лионе и пообещали оставить без головы руководителя администрации восьмого округа города Оливье Берзана.