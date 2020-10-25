Совет Эрдогана Макрону лечить психику осудили в Евросоюзе

Кроме того, он счел недопустимым заявление Эрдогана в адрес Макрона.

«В выводах Европейского совета содержится реальное предложение возобновить наши отношения, но для этой позитивной повестки дня необходима политическая воля турецких властей. В противном случае Турция окажется еще более изолированной», — добавил Боррель.

Накануне Париж осудил слова Эрдогана и отозвал посла из Анкары для консультаций.

Ранее президент Турции предложил французскому лидеру лечить психику. Такое заявление — реакция на обещание Макрона защитить светские ценности своей страны от радикального ислама. При этом французский лидер отметил, что ислам как религия переживает кризис во всем мире. А по мнению Эрдогана, Макрон показал неподобающее отношение к миллионам гражданам своей страны, исповедующим иную религию. Поэтому из-за исламофобии близится конец Европы, написал сайт ToDay News Ufa.

Макрон сказал об этом после убийства учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Жизни его лишил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров. Злоумышленник напал на педагога за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. После он опубликовал фотографию отрезанной головы убитого и обратился к президенту Франции. Подозреваемый сказал, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

После этого случая неизвестные пригрозили обезглавить мэра французского города Брон Жереми Брео. А чуть позже злоумышленники разрисовали школу в Лионе и пообещали оставить без головы руководителя администрации восьмого округа города Оливье Берзана.