Совет безопасности ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

За резолюцию проголосовали 11 стран. Россия, Китай, Великобритания и США воздержались от голосования. Согласно резолюции, предложенной Бельгией и Германией, гуманитарная помощь в Сирии будет осуществляться через два пункта, граничащих с Турцией. Пункты, расположенные на границах САР с Иорданией и Ираком, будут закрыты. Срок продления резолюции истечет через полгода. После этого будет проведена оценка ситуации.

Согласно изначальному проекту резолюции, Бельгия, Германия и Кувейт хотели сохранить три пограничных перехода, срок действия механизма продлить на год. Россия, в свою очередь, подготовила резолюцию, уменьшающую число пограничных переходов до двух — на границе с Турцией, а также сокращающая срок продления механизма до 6 месяцев.

После долгих переговоров Бельгия и Германия изменили свой проект. Когда их резолюция была принята, Россия отозвала свою.