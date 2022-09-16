Армения решила отложить введение военного положения | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Армения решила отложить введение военного положения Совет безопасности Армении отказался от идеи ввести военное положение Аппарат президента Республики Армения

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Введение военного положения обсудили на заседании Совета безопасности Армении, однако решили пока отказаться от такой возможности. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в этом нет необходимости. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы в Совбезе обсудили возможность введения военного положения в стране, решили, что пока нет необходимости», — сказал он на заседании правительства.

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По словам Никола Пашиняна, некоторые граждане хотели бы защищать границы. Он посоветовал добровольцам обращаться в военные комиссариаты.

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Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась ночью 13 сентября. В боях погибли 135 армянских военных. Минобороны Азербайджана насчитало более 70 погибших солдат. Из населенных пунктов вблизи границы эвакуировали 2750 человек.

Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и вечером 15 сентября в Ереван прилетела миссия организации во главе с начальником Объединенного штаба Анатолием Сидоровым. Специалисты проанализируют обстановку, встретятся с пограничниками и военным руководством, а потом предложат способы решения конфликта.

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