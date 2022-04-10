Совершеннолетние жители Индии смогут ревакцинироваться от коронавируса, но пока только за деньги

Бустерная вакцина от коронавируса стала доступна для жителей Индии. Пока — только на платной основе. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Ревакцинацию в Индии могут пройти совершеннолетние жители. Интервал с момента полной вакцинации до введения бустерной дозы не должен составлять менее девяти месяцев. Кроме того, все вакцины должны быть одного типа, смешение препаратов не допускается.

Жители Индии отдадут за введение бустерной дозы вакцины не более двух долларов. В местной валюте максимальная стоимость услуги составляет 150 рупий. Цена самой вакцины не будет выше восьми долларов. Местные производители снизили стоимость препарата, чтобы жители Индии активнее обращались за введением бустерной дозы.

Бустерные дозы вакцины в Индии начали вводить еще с 10 января, но в первую очередь право на ревакцинацию получили медики и лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. С 16 марта на бустерную дозу могли претендовать все люди старше этого возраста. Теперь же ревакцинация доступна для любого взрослого, который полностью вакцинировался минимум девять месяцев назад.