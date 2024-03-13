Мир 13 марта 2024, 02:11 «Совершенное оружие». Разгром ЗРК Patriot на Украине шокировал США NI: уничтожение ЗРК Patirot серьезно ударило по ПВО Украины РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили американский ЗРК Patriot в районе Покровска, чем нанесли серьезный удар по ПВО Вооруженных сил Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

«Украинские воздушные силы слишком рассредоточились, пытаясь защитить города, войска и конвои. В результате этой потери ресурсы придется рассредоточить еще больше», — пояснил он.

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Сучиу напомнил, что американские ЗРК были одним из самых совершенных видов оружия, которым обладала Украина благодаря США. Каждый из них стал ключевым элементом противовоздушной обороны.

Командованию ВСУ в свете интенсивности нынешних боев нужно задуматься над стратегическими последствиями для ПВО, резюмировал обозреватель.

Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что украинские военные сами подставили зенитные ракетные системы Patriot под удар, придвинув и ближе к линии боевого соприкосновения.