«Совершенно неактуально». Присоединение России к НАТО назвали невозможным | 360°

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«Совершенно неактуально». Присоединение России к НАТО назвали невозможным

Аналитик Колчин назвал неактуальным вопрос присоединения России к НАТО

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Американские дипломаты не первый раз поднимают тему возможного членства России в НАТО, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его мнению, этот вопрос сейчас неактуален, потому что Североатлантический альянс открыто преподносит РФ в качестве врага.

Собеседник издания отметил, что так настоящие или бывшие американские дипломаты пытаются продемонстрировать ту открытость, «которую США мнимо декларируют всему миру». Подобные высказывания не несут какой-либо серьезной силы, добавил Колчин.

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«Все мы знаем отношение Соединенных Штатов к России как в 90-х, так в 2000-х, так и в 2010-х. Это отношение никогда не было позитивным. Поднимать этот вопрос на современном этапе совершенно неактуально. НАТО уже не один год и не одно десятилетие представляет Россию в своих документах как угрозу и оппонента», — рассказал аналитик.

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Ранее экс-посол США в ООН и бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты хотели присоединения России к НАТО. В статье для издания 19Fortyfive дипломат отметил — американские власти надеялись на то, что РФ займет прозападную позицию после распада СССР, но этого не случилось.

Власти Украины заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. В Евросоюзе ответили, что страна не может стать членом НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.

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