Мир 10 сентября 2023, 17:35 Совбез выразил уверенность в будущей победе России Пресс-служба Кремля

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Как и ранее в своей истории, Россия выстоит против натиска сил врагов благодаря единству народа. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Замсек организации подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада: масштабные санкции, поставки высокотехнологичного оружия киевскому режиму, информационная война.

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Однако, по словам Кокова, все это не поможет противникам взять верх над Россией, так как они недооценили стойкость страны и ее народа. Он добавил, что Россия всегда давала достойный отпор любой агрессии и выходила победителем в тяжелейших испытаниях.

«Главным условием этих побед было и остается единство нашего великого народа, сплоченность общества, мудрость наших лидеров, неиссякаемая вера в добро и справедливость. Уверен, так будет и в этот раз», — заявил Коков.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» в индийском Нью-Дели продемонстрировала провал антироссийских инициатив Запада. По его словам, саммит стал сигналом Западу к миру.