Совбез счел опасной ситуацию в Карабахе из-за переброски боевиков из Сирии и Ливии

Переброска боевиков из Сирии и Ливии на территорию Нагорного Карабаха делает ситуацию крайне опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после совещания Совбеза.

«Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии», — процитировал официального представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, во время совещания с президентом Владимиром Путиным особое внимание уделили ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Участники встречи выразили крайнюю обеспокоенность из-за продолжающихся военных действий.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой 21 сентября. Стороны до сих пор продолжают бомбежки Нагорного Карабаха и обвиняют друг друга в начале военных действий. Россия призвала стороны прекратить огонь. При этом Турция открыто поддержала Баку, назвав Армению «страной-оккупантом».