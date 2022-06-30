Совбез РФ уличил Запад в неразвитом стратегическом мышлении

Политики Запада не умеют мыслить стратегически. К такому выводу в ходе интервью РИА «Новости» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Сейчас США и Европой правят люди, в наличии у которых развитого стратегического мышления имеются большие сомнения», — сказал он.

По его словам, этот навык заменил волюнтаристский подход. Венедиктов заявил, что западные правительства заботятся только о своих интересах. При этом мнение собственных граждан они не учитывают.

Также он сказал, что текущие решения западных стран как нельзя лучше демонстрируют отрыв местных политиков от реальности. Венедиктов отметил, что выражается в текущей политике США, Англии, ЕС и Японии. Он охарактеризовал ее как авантюристическую и агрессивную.

«В ее основе — полный отрыв от реальности, стремление сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править», — подчеркнул Венедиктов.

Он увидел в этом угрозу для всего человечества. Также Венедиктов уличил правительства этих стран в намеренной глухоте и слепоте относительно обычных людей. Он сказал, что человеческая жизнь — ничто для некоторых зарубежных политиков. По его мнению, позиция ряда государств относительно ситуации Украины стала тому доказательством.