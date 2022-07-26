Совбез РФ уличил НАТО в наращивании военных угроз России

Последние официальные шаги НАТО подтверждают наращивание Альянсом военной угрозы по отношению к России. К такому выводу пришли эксперты Совета безопасности РФ. Заявление научного совета ведомства процитировал ТАСС.

«Эксперты Совета безопасности России отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России», — завили они.

К такому выводу представители ведомства пришли после изучения итогов июньского саммита Альянса в Мадриде. На их основе Совбез планирует выстроить обновленную стратегию России в отношении стран Запада. В ней учтут интересы национальной безопасности РФ.

По мнению участников встречи научного совета Совбеза России, мадридский саммит организации доказал, что НАТО по-прежнему является инструментом навязывания мнений в руках США. Кроме того, последние действия НАТО не обеспечивают международной стабильность и не укрепляют безопасность стран-участниц.