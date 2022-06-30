Совбез РФ обвинил США в подталкивании Польши к участию в событиях на Украине

Представители США подстрекают «младонатовцев» к участию в украинском конфликте. Таким мнением в интервью РИА «Новости» сделал заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

Он отметил, что США активно ищут «новые руки» для затягивания конфликта на Украине. Для этого им приходится делать вид, что им интересны фантазии возможных участников вооруженных столкновений.

«Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты», — сказал Венедиктов.

По его словам, США также потакают и нарастанию националистических настроений среди поляков. Он сказал, что таким образом Штаты «пестуют новую гиену Европы». Венедиктов отметил, что подобное отношение к Польше не в новинку для Запада. Он напомнил, что «гиеной Европы» эту страну называл еще премьер-министр Англии Уинстон Черчилль перед началом Второй мировой войны.

«Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили», — подчеркнул Венедиктов.