Совбез РФ: англосаксы не превратят Россию в страну-изгоя

Противодействие англосаксов не станет препятствием для отстаивания Россией собственных интересов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Наша страна недвусмысленно заявила, что у нее есть свои интересы и она их будет реализовывать. Конечно, англосаксы этого просто так не могли оставить», — сказал он.

По его словам, Запад считает стремления России «порочными» из-за несоответствия его стандартам. Венедиктов отметил, что англосаксы не приемлют отличного от их мнения и готовы за него наказывать. Именно поэтому на Россию решили повесить ярлык страны-изгоя.

Ранее, 29 июня, участники саммита НАТО в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию Альянса. Согласно этой доктрине, Россия официально стала «значительной и прямой угрозой» безопасности стран — участниц организации. При этом НАТО изъявил желание продолжить контакты с РФ. Об этом сообщил RT.