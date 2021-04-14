Совбез предупредил о попытках Украины организовать теракты в Крыму

Украинские спецслужбы постоянно устраивают провокации на границе с Россией и пытаются организовать теракты и диверсии в Крыму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», — приводит «Интерфакс» слова Патрушева.

Во время выступления на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе глава Совбеза подчеркнул, что нарастание угроз связано с антироссийской политикой Украины. Еще одна опасность, по его словам, — это попытки создания на полуострове ячеек международных террористических организаций. Среди них Патрушев упомянул «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Свидетелей Иеговы» — обе организации на территории России признали экстремистскими и запретили.

На прошлой неделе в интервью «Коммерсанту» Патрушев заявил о том, что Соединенные Штаты увеличивают число своих биолабораторий у российских и китайских границ.