Мир 25 июля 2023, 16:44 Совбез предупредил о катастрофических последствиях антироссийских санкций для мира Секретарь СБ Патрушев: санкции против РФ обернутся продовольственной катастрофой в мире РИА «Новости»

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Санкции против России могут обернуться продовольственной катастрофой в мире, предупредил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС в Йоханнесбурге. Его слова привела «Российская газета».

«Беспрецедентная санкционная война <…> грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — считает Патрушев.

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Он добавил, что пока острого недостатка продовольствия, по информации ООН, нет. Однако антироссийские санкции разбалансировали международный продовольственный рынок и вызвали ощутимые колебания цен. Пока Запад не отменит эти «нелегитимные препятствия», восстановить цепочки поставок и решить другие задачи по обеспечению глобальной продовольственной безопасности будет затруднительно, подчеркнул секретарь СБ.

Он констатировал, что санкции тем не менее не помешали России направить в Африку более 12 миллионов тонн зерна.