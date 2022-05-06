Совбез ООН впервые с начала спецоперации России единогласно принял заявление по Украине

Впервые с начала специальной операции России Совбез ООН единогласно принял заявление по Украине, сообщило РИА «Новости». Совет безопасности выразил поддержку усилиям генсека организации Антониу Гутерриша по поиску мирного решения ситуации на Украине.

Заявление опубликуют в качестве официального документа Совбеза Организации Объединенных Наций, сообщил заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс.

«Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины. <...> Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», — говорится в заявлении.

СБ напомнил, что все страны взяли на себя обязательства в соответствии с Уставом ООН решать международные конфликты мирным путем. Совбез выразил пожелание, чтобы генсек ООН продолжал информировать его после принятия данного заявления.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что события на Украине — это «прокси-война» коллективного Запада с Россией. Он добавил, что западные страны заранее готовились к экономическому противостоянию.