Мир 26 января 2024, 12:00 Совбез ООН провел заседание по сбитому в Белгородской области Ил-76 Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации со сбитым российским самолетом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ, завершилось. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время заседания выступил представитель России Дмитрий Полянский, который обвинил в ударе по военному самолету руководство Украины и боевиков ВСУ. По словам дипломата, украинские власти получили информацию о маршруте борта, который перевозил пленных в Белгородскую область для обмена.

Реклама

Полянский обратил внимание, что соучастниками преступления также могли стать США или Германия. Он предположил, что удар по лайнеру ВСУ нанесли из западного оружия.

Российский представитель также раскритиковал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин. Он назвал ее заявления бредовыми и параноидальными. Дипломат напомнил, что Россия опубликовала перечень с пленными, которых перевозили для обмена.