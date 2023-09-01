Мир 01 сентября 2023, 17:44 Совбез ООН проведет заседание по Украине Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты по Украине 20 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу состоится 20 сентября 2023 года. Об этом написали в программе работы СБ на первый осенний месяц.

Совбез ООН проведет открытые дебаты по Украине в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. В сентябре председательство перешло к Албании.

Реклама

В программе работы тему заседания обозначили как «Поддержание международного мира и безопасности. Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность. Обеспечение мира и безопасности Украины».

Кто будет представлять страны во время дебатов, в документе не указали. Поскольку на Генассамблею приедут некоторые лидеры и министры, встреча может пройти в министерском формате. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что на неделю высокого уровня может приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Очередная сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 5 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует участвовать в этом мероприятии, сообщили «Известия». Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.