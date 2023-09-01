01 сентября 2023, 17:44
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты по Украине 20 сентября
Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу состоится 20 сентября 2023 года. Об этом написали в программе работы СБ на первый осенний месяц.
Совбез ООН проведет открытые дебаты по Украине в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. В сентябре председательство перешло к Албании.
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В программе работы тему заседания обозначили как «Поддержание международного мира и безопасности. Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность. Обеспечение мира и безопасности Украины».
Кто будет представлять страны во время дебатов, в документе не указали. Поскольку на Генассамблею приедут некоторые лидеры и министры, встреча может пройти в министерском формате. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что на неделю высокого уровня может приехать президент Украины Владимир Зеленский.
Очередная сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 5 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует участвовать в этом мероприятии, сообщили «Известия». Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Украина
ООН
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