Мир 28 марта 2023, 21:18 Совбез ООН проведет 31 марта заседание по ядерному оружию в Белоруссии ТАСС: заседание Совбеза ООН по размещению ядерного оружия в Белоруссии пройдет 31 марта РИА «Новости»

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Совбез ООН назначил на 31 марта заседание в связи с планами России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Инициаторами мероприятия являются западные делегации, сообщил ТАСС.

«Заседание назначено на пятницу», — привело агентство слова неназванного собеседника.

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Требование созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН выдвинула Украина. МИД страны в заявлении от 26 марта сообщил о необходимости предотвратить размещение российского тактического оружия на территории соседней страны. Украинское ведомство призвало противодействовать «ядерному грузу» России постоянных членов Совбеза — Китай, США, Францию и Британию.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии связано с необходимостью отвечать на вызовы, которые стоят перед страной, и обеспечивать должный уровень безопасности. Все эти действия организуют в рамках действующего законодательства и согласованы с Белоруссией.