Совбез ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия по отношению к протестующим

«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с гибелью протестующих, а также в связи с убийствами, нанесением увечий, произвольными арестами безоружных демонстрантов», — указано в официальном сообщении.

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При этом орган признает право иракцев на мирные собрания. Там также выразили обеспокоенность из-за «привлечения вооруженных групп для внесудебных расправ и похищений». Совбез призвал стороны к максимальной сдержанности.

Беспорядки в Ираке, начавшиеся еще в начале октября, вызваны недовольством молодежи, требующей отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Власти опасаются, что события могут выйти из-под контроля, и в стране повторится трагичный сценарий 2013 года.

30 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент официальное прошение об отставке. Правительство объявило о досрочных выборах.