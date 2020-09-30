Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Совет безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам без промедления.

С таким заявление выступил председатель Совбеза в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся закрытых консультаций.

По его словам, СБ ООН обеспокоен сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам без отлагательств», — сказал Абарри. Его цитирует RT.

Члены Совбеза также призывают стороны конфликта тесно работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий, добавил Абарри.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Жертвы есть как среди армянских, так и азербайджанских военнослужащих и мирного населения.