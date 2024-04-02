Мир 02 апреля 2024, 06:42 Совбез ООН по запросу России обсудит удар Израиля по консульству Ирана Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по удару в Дамаске пройдет 2 апреля Hummam Sheikh Ali/XinHua / Global Look Press

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Россия призвала провести заседание Совбеза ООН и обсудить удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Мероприятие пройдет 2 апреля, сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

После воздушной атаки в Дамаске в ООН обратились иранские представители, уточнил он. Они призвали официально осудить действия Израиля. Дмитрий Полянский сообщил, что Россия настояла на проведении заседания Совбеза по поводу произошедшего.

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«В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля», — объявил дипломат.

ЦАХАЛ атаковал дом по соседству с консульством Ирана в Сирии, однако дипмиссия тоже получила повреждения. Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, который входил в черный список ООН. Иран потребовал привлечь к ответственности США.