Совбез ООН обвинил КНДР в контрабанде водки

Как утверждается в докладе, в результате проверки соблюдения режима ограничений со стороны Пхеньяна, было выявлено два случая контрабанды крепкого алкоголя. Водку изъяли в ноябре 2018 года и феврале 2019 года.

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В первом случае речь идет о 15,6 тысячи бутылок белорусской водки общей стоимостью более 14 тысячи долларов. Во второй раз контрабандисты пытались доставить на территорию страны 90 тысяч бутылок водки российского производства. Стоимость этой партии оценили в 27 тысяч долларов.

Согласно отчету Совбеза ООН, Северная Корея также импортировала роскошные автомобили, такие как лимузин Mercedes Maybach S-класса.

Эту машину якобы видели в Пхеньяне, а затем в Ханое во время второго саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.