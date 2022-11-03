Совбез ООН отказался расследовать деятельность американских биолабораторий на Украине | 360°

Мир 03 ноября 2022, 09:22 Совбез ООН отказался расследовать деятельность американских биолабораторий на Украине Полянский: Россия разочарована отказом ООН от расследования по лабораториям на Украине freepik

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Совет безопасности ООН не поддержал резолюцию России о расследовании в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщила газета «Известия».

За резолюцию проголосовали Китай и Россия, а против — Великобритания, Франция, США. Еще девять делегаций воздержались.

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«Вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его речь появилась на официальном сайте российского представительства.

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Дипломат отметил, что РФ очень разочарована не задействованием механизма, предусмотренного статьей 6 КБТО. Согласно ее положениям, каждое государство — участник конвенции должно сотрудничать при проведении любых расследований, «которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом».

Полянский высказал мнение, что западные страны говорят о международном праве и уставе ООН только тогда, когда им это выгодно. По его словам, Запад боится создания комиссии и проведения расследования.