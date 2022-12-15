15 декабря 2022, 22:34
Совбез ООН назвал терроризм главной угрозой мировой безопасности
Глава МИД Индии заявил о согласовании Совбезом ООН заявления с осуждением терроризма
Члены Совета безопасности ООН согласовали заявление, осуждающее акты терроризма и признающие их угрозой безопасности всему миру. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, занявший пост председателя на последнем заседании.
Он подчеркнул, что в согласованном заявлении все акты терроризма признаются криминальными преступлениями, а исполнители не могут рассчитывать на оправдание независимо от мотивов, места и времени проведения теракта.
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«Документ подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», — заявил Джайшанкар.
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Министр иностранных дел Индии подчеркнул, что Совет Безопасности ООН и дальше станет прилагать усилия для совместной борьбы с терроризмом во всем мире.
Терроризм
ООН
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