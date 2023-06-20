Мир 20 июня 2023, 09:21 Совбез ООН назначил дату заседания по Украине Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня РИА «Новости»

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Заседание Совета безопасности ООН по теме Украины пройдет 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Начало заседания — в 17:00 по московскому времени.

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РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в Совбезе уточнило, что на заседании с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

На прошлой неделе ДиКарло с рабочим визитом посетила Москву, где провела встречу с заместителем главы МИД Сергеем Вершининым и Сергеем Рябковым, а также спецпредставителем ведомства по Ближнему Востоку Владимиром Сафронковым и главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, сообщал RT.

Кроме того, ДиКарло встречалась с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым и членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ООН превратилась в казино, которым «заправляют западные воротилы».