07 января 2023, 19:07
Совбез ООН назначил дату январского заседания по Украине
Совбез ООН решил провести 13 января заседание по Украине
Совет безопасности ООН назначил дату заседания, посвященного Украине. Оно состоится 13 января, сообщил ТАСС.
Информацию об этом распространило японское председательство в Совбезе в программе на следующую рабочую неделю.
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Конкретную тему заседаний пока не указали. Планируется, что мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени.
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Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался осуждать планы Франции, Германии и США поставлять Украине бронетехнику. При этом, по его словам, всемирная организация хочет увидеть скорейшее завершение украинского конфликта.
«Нас уже много раз спрашивали о поставках оружия на Украину. Главная цель ООН <...> — это завершение конфликта на Украине», — пояснил он.
Украинская сторона собирается провести так называемый «мирный саммит». По словам главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы, он может состояться в конце февраля. Министр добавил, что саммит желательно провести в ООН, чтобы генсек организации Антониу Гутерриш выступил на нем посредником.
Украина
ООН
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