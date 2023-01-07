Мир 07 января 2023, 19:07 Совбез ООН назначил дату январского заседания по Украине Совбез ООН решил провести 13 января заседание по Украине РИА «Новости»

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Совет безопасности ООН назначил дату заседания, посвященного Украине. Оно состоится 13 января, сообщил ТАСС.

Информацию об этом распространило японское председательство в Совбезе в программе на следующую рабочую неделю.

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Конкретную тему заседаний пока не указали. Планируется, что мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени.

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Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался осуждать планы Франции, Германии и США поставлять Украине бронетехнику. При этом, по его словам, всемирная организация хочет увидеть скорейшее завершение украинского конфликта.

«Нас уже много раз спрашивали о поставках оружия на Украину. Главная цель ООН <...> — это завершение конфликта на Украине», — пояснил он.

Украинская сторона собирается провести так называемый «мирный саммит». По словам главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы, он может состояться в конце февраля. Министр добавил, что саммит желательно провести в ООН, чтобы генсек организации Антониу Гутерриш выступил на нем посредником.