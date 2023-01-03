Мир 03 января 2023, 22:12 Совбез ООН анонсировал заседание по ситуации на Украине Постпред Японии в СБ ООН Исиканэ: ситуация на Украине будет обсуждаться 12 января Pxhere

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Ситуацию вокруг Украины обсудят на заседании Совета Безопасности ООН 12 января. Об этом сообщил постоянный представитель Японии в ООН Кимихиро Исиканэ, отметил ТАСС. В январе Япония председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.

Исиканэ отвечал во время брифинга на вопрос о том, будет ли подниматься на министерском заседании по международному миру и безопасности вопрос Украины. Само заседание, согласно графику Совбеза всемирной организации, запланировано на 12 января.

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«Несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться ситуация на Украине», — отметил Исиканэ.

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Японский постпред при ООН также подчеркнул, что обсуждение это вопроса не ограничится лишь упомянутым заседанием.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что сотрудники постоянного представительства Украины при всемирной организации не взаимодействуют с российскими коллегами по распоряжению главы миссии Сергея Кислицы. Но, как отметил российский дипломат, рано или поздно эта ситуация изменится.