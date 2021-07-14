Совбез обвинил Запад в провокациях и давлении на Россию

Запад идет в сторону преднамеренной эскалации военной напряженности вблизи границ с Россией. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на РФ, а также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности», — рассказал Попов в интервью «Российской газете».

По его словам, в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО. Попов уверен, что положения международного морского права и устоявшиеся флотские традиции толкуются Западом произвольно.

Он отметил, что защиту национальных интересов и граждан России за пределами ее территории в условиях ослабления влияния международных институтов можно назвать актуальной. Также речь идет о снижении эффективности системы глобальной и региональной безопасности и совершения иностранными государствами недружественных действий. Это нашло отражение в обновленной стратегии нацбезопасности РФ, подчеркнул Попов.

На прошлой неделе британские СМИ заявили об угрозе третьей мировой войны из-за активности России и НАТО. Наша страна направила свои атомные подводные лодки в Балтийское море, а НАТО проводит учения в черноморской акватории.