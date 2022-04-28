Действия Совета Безопасности ООН были недостаточными для предотвращения ситуации на Украине. Об этом заявил генсек международной организации Антониу Гутерреш.

На пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он решил внести ясность в происходящее. Слова Гутерреша привело РИА «Новости».

«Совет Безопасности не сделал всего, что было в его силах», — заметил генсек ООН.

Положение дел он назвал вызывающим «большое разочарование, расстройство и гнев».

Ранее Антониу Гутерреш встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эвакуацию мирных жителей с комбината «Азовсталь». С этой же целью он прибыл на Украину для переговоров с Зеленским.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин четко обозначил позицию по мариупольскому комбинату: гражданские могут спокойно покинуть «Азвосталь», военным придется сложить оружие.