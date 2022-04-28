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    28 апреля 2022, 23:06

    Совбез недостаточно старался предотвратить ситуацию на Украине — Генсек ООН

    Генсек ООН Гуттериш: Совбез сделал недостаточно для предотвращения конфликта на Украине

    Александра Ломейко

    Действия Совета Безопасности ООН были недостаточными для предотвращения ситуации на Украине. Об этом заявил генсек международной организации Антониу Гутерреш.

    На пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он решил внести ясность в происходящее. Слова Гутерреша привело РИА «Новости».

    «Совет Безопасности не сделал всего, что было в его силах», — заметил генсек ООН.

    Положение дел он назвал вызывающим «большое разочарование, расстройство и гнев».

    Ранее Антониу Гутерреш встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эвакуацию мирных жителей с комбината «Азовсталь». С этой же целью он прибыл на Украину для переговоров с Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин четко обозначил позицию по мариупольскому комбинату: гражданские могут спокойно покинуть «Азвосталь», военным придется сложить оружие.