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    05 августа 2020, 09:26

    Совбез Белоруссии заявил о шести попытках устроить «цветные революции»

    Дарья Бунякова

    За прошедшие 25 лет в Белоруссии шесть раз пытались провести «цветные революции». Более того, без вмешательства извне не проходила ни одна крупная избирательная кампания. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Андрей Равков.
    Совбез Белоруссии заявил о шести попытках устроить «цветные революции»

    «Начиная с 1994 года ни одна значимая избирательная кампания в Белоруссии не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток „цветных революций“. Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах», — написал он в Facebook.

    В качестве примера Равков привел некую трансформацию, предполагающую смену сознания и ценностей жителей страны. Это все, по мнению госсекретаря, приводит к кардинальному демонтированию суверенитета Белоруссии. Инструментами достижения цели служат негосударственные СМИ, соцсети и блогеры. Их использование Равков назвал решающим фактором конфликтов и социальных потрясений, отмечает «Газета.ru».

    «Выражусь образно: нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заключил госсекретарь белорусского Совбеза.

    Ранее тему «цветных революций» поднял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что на стране решили отработать новые технологии подобных революций, на что потратили миллиардные ресурсы.

    Новости SMI.FM