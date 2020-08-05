Совбез Белоруссии заявил о шести попытках устроить «цветные революции»

За прошедшие 25 лет в Белоруссии шесть раз пытались провести «цветные революции». Более того, без вмешательства извне не проходила ни одна крупная избирательная кампания. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Андрей Равков.

«Начиная с 1994 года ни одна значимая избирательная кампания в Белоруссии не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток „цветных революций“. Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах», — написал он в Facebook.

В качестве примера Равков привел некую трансформацию, предполагающую смену сознания и ценностей жителей страны. Это все, по мнению госсекретаря, приводит к кардинальному демонтированию суверенитета Белоруссии. Инструментами достижения цели служат негосударственные СМИ, соцсети и блогеры. Их использование Равков назвал решающим фактором конфликтов и социальных потрясений, отмечает «Газета.ru».

«Выражусь образно: нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заключил госсекретарь белорусского Совбеза.

Ранее тему «цветных революций» поднял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что на стране решили отработать новые технологии подобных революций, на что потратили миллиардные ресурсы.