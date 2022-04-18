Совбез Белоруссии пригрозил Западу ответом в случае агрессии

Белорусская армия готовится дать ответ в случае провокации со стороны соседних стран Запада. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. <…> Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Белоруссии и военные действия будут проходить только в Белоруссии. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы», — сказал Вольфович телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что в соседних странах стало больше военных, оружия и военной техники. При этом глава Совбеза подчеркнул, что Белоруссия разумно расходует средства на развитие своей армии, чтобы в случае необходимости дать достойный ответ.

«Мы не забываем про наши границы. Сегодня часть сил и средств вышла на южные границы, на западные границы, прикрывают особо опасные направления возможных провокаций с территории сопредельных стран», — заключил он.

Ранее власти Белоруссии закрыли въезд на территорию страны для зарегистрированных в ЕС машин.