Совбез Белоруссии придумал, как успокоить обстановку в стране

Совет Безопасности Республики Белоруссии составил акт о мерах по стабилизации обстановки в стране. Сам документ пока не доступен.

На Национальном правовом Интернет-портале Белоруссии появился раздел с названием нового документа «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Предполагается, что текст документа будет доступен 26 августа. Пока о чем конкретно идет речь неизвестно.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится проверка боеготовности армии. Военные учения продлятся до 31 августа. Также Александр Лукашенко прокомментировал возможность нарушения воздушных границ. Он заявил, что в таком случае ответ будет мгновенным и без предупреждения.

Накануне глава Белоруссии заявил, что победить коронавирус в стране мешают «терки на улицах». Однако Александр Лукашенко уверен, что с этой напастью страна справится. И напомнил, что не стоит забывать и про другие серьезные болезни.