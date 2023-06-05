Мир 05 июня 2023, 08:33 Совбез Армении рассказал о проблемах с Западом из-за членства в ОДКБ Секретарь Совбеза Армении Григорян заявил о проблемах от членства в ОДКБ РИА «Новости»

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Членство в Организации Договора о коллективной безопасности вызвало проблемы в отношениях Армении с западными странами, но правительство продолжило налаживать контакты в сфере безопасности. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил об этом в эфире армянского Общественного телевидения, сообщил «Интерфакс».

«Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами», — заявил он.

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Армения, по словам секретаря Совбеза, активно занялась укреплением сотрудничества в области безопасности с западными партнерами. Армен Григорян раскритиковал ОДКБ за игнорирование трех с 2020 года широкомасштабных нападений Азербайджана и заявил, что страна нашла альтернативу в виде мониторинговой миссии Евросоюза.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, когда посчитает ее недействующей организацией. Затем представитель страны не приехал на заседание Совета министров обороны в Минске, объяснив это техническими причинами.