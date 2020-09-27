Совбез Армении проведет срочное заседание из-за нападения Азербайджана

Правительство планирует обсудить вопрос о введении военного положения в Армении.

«Скоро состоится заседание Совета безопасности Армении, после чего правительство обсудит вопрос об объявлении военного положения и частичной мобилизации», — отметил Пашинян.

Утром 27 сентября премьер-министр Армении объявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана ответили, что их Вооруженные силы проводят активную «контрнаступательную операцию» на линии соприкосновения с Арменией. Ее цель — предотвращение провокаций с армянской стороны. В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, писал сайт RT.

Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом. Власти призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявили в МИД России. РФ могут втянуть в конфликт между Азербайджаном и Арменией только при возникновении угрозы внешним границам СНГ, рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.