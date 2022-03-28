Совбез Армении призвал Баку незамедлительно начать переговоры по мирному договору

Совбез Армении предложил Баку незамедлительно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщило РИА «Новости».

В субботу, 26 марта, стало известно, что военные Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нанесли четыре удара с беспилотника Bayraktar по подразделениям непризнанной НКР. В связи с ростом напряженности МИД РФ выражал обеспокоенность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

В Минобороны России 27 марта отметили, что командованием российского контингента миротворцев при взаимодействии с представителями обеих сторон конфликта обстановка стабилизирована.

Российское оборонное ведомство показало на карте обстановку в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

24 марта МИД Армении заявил, что линию соприкосновения в Карабахе нарушили войска Азербайджана. Перед этим, как отметили в дипведомстве, Азербайджан перекрыл газопровод, обеспечивающий снабжение Карабаха, а также вел обстрелы региона.