Сова из Центрального парка Нью-Йорка врезалась в фургон и погибла

Погибла известная сова Барри из Центрального парка Нью-Йорка. Хищная птица столкнулась с фургоном во время ночной охоты. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня рано утром скончалась сова, которая была любимым жителем Центрального парка», — написала пресс-служба в Twitter.

Пестрая неясыть по кличке Барри врезалась в фургон техобслуживания во время охоты. После публикации новости о смерти совы многие любители птиц стали выкладывать фотографии с Барри и делиться своими воспоминаниями о нем.

Некоторые пользователи стали интересоваться, почему фургон ездил во время охоты ночных птиц и с какой скоростью он двигался.

Впервые сову увидели в Центральном парке Нью-Йорка осенью 2020 года, написала газета The New York Times. Барри стал местным любимцем во время пандемии. Фотогеничность совы не оставила равнодушными любителей птиц, которые стали часто его фотографировать. Барри даже сделали фан-страничку в Twitter.