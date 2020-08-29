Соучредителя The Village арестовали в Белоруссии

Женщина рассказала, что мера пресечения может быть изменена.

«Саша строит вокруг себя мир, в котором он сам хотел бы жить. (…) И он очень любит медиа и свободу», — заявила она.

Василевич владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, а также галереей современного искусства. О его задержании стало известно 27 августа. В этот же день в офисе The Village в Минске прошли обыски.

Сайт «The Village Беларусь» пытаются блокировать. В Белоруссии на него можно зайти только через VPN.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, где по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Антиправительственные митинги продолжаются до сих пор. За последние недели пострадали не только обычные граждане, но также журналисты и бизнес.

Российских репортеров высылают из страны. Компания «Яндекс» вынуждена была вывести из Белоруссии часть своих сотрудников. На такие меры пришлось пойти после визита в минский офис силовиков.

Европейские страны и США потребовали от властей Белоруссии прекратить насилие по отношению к мирным гражданам. Лукашенко заявил, что пообещал ЕС ответные санкции. Об этом написал портал «Утро.ru».