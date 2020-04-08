Соучредитель Twitter выделил $1 млрд на борьбу с COVID-19. Это самое щедрое пожертвование в истории

Сооснователь Twitter Джек Дорси в своем аккаунте сообщил, что отдал миллиард долларов на борьбу с COVID-19 в фонд Start Small. Пожертвование он произвел в акциях компании Square. Бизнесмен отдал примерно 28% своего состояния.

Дорси уточнил, что после окончания пандемии фонд займется образовательными программами. В приложенной им таблице указана точная сумма пожертвования — 997 818 354 доллара. Бизнесмен считает, что важно показывать «свою работу», чтобы он сам и многие другие могли на ней учиться.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, собственный капитал соучредителя Twitter Inc Дорси составляет около 3,9 миллиарда долларов. Как подчеркнуло издание The Time, его пожертвование является самым щедрым в мире. Самый богатый человек мира Джефф Безос отдал на борьбу с коронавирусом 100 миллионов долларов. Еще столько же выделил на разработку вакцины, а также на оплату усилий по выявлению и лечению инфекции, а также на изоляцию больных, фонд Билла и Мелинды Гейтс

Миллион евро на борьбу с коронавирусом выделил сербский теннисист Новак Джокович и его жена Елена. Деньги пойдут на покупку аппаратов искусственного вентиляции легких.