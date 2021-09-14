Соучредитель Apple Стив Возняк создаст космическую компанию

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что создает свою космическую компанию Privateer Space. Об этом он написал в Twitter.

«Запускается компания Privateer Space, непохожая на другие», — рассказал он.

Возняк прикрепил к своему посту видеопрезентацию компании.

В описании ролика сказано, что Privateer Space учреждена Возняком и американским инженером, а также генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. На сайте Ripcord уточняется, что организация создана NASA в 2014 году.

Подробнее о Privateer Space и ее планах станет известно на технологической конференции AMOS. Мероприятие пройдет с 14 по 17 сентября на гавайском острове Мауи.

Стив Возняк еще в 2014 году говорил, что развитие космического туризма будет зависеть от того, сколько человек смогут позволить себе отправиться в такое путешествие.

«Мне хотелось бы, чтобы много людей и компаний работали над тем, чтобы сделать космические путешествия доступными. Если я бы мог сесть в корабль и улететь на Марс с билетом в один конец, я бы это сделал», — сказал он РБК.

По его мнению, люди в будущем получат возможность переселяться в колонии на других планетах в рамках проектов космических агентств и частных предприятий. Однако массово покидать Землю не будут.