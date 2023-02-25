Мир 25 февраля 2023, 10:19 Соучастница похищения собак у Леди Гаги подала на нее в суд BuzzFeed News: женщина, вернувшая собак певице Леди Гаге, подала на нее в суд РИА «Новости»

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Американка Дженнифер Макбрайд — соучастница похищения собак у Леди Гаги — подала на певицу в суд. В иске, с которым ознакомилось издание BuzzFeed News, указано, что Макбрайд вернула Леди Гаге бульдогов, но не получила обещанного вознаграждения в 500 тысяч долларов.

Макбрайд утверждает, что Гага обманула ее, «дав обещание без намерения выполнить». В итоге американка понесла «убытки и страдания». Представители певицы пока не дали комментариев по этому поводу.

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Двух французских бульдогов Леди Гаги, Коджи и Густава, украли во время прогулки в феврале 2021 года. Неизвестные выстрелили в помощника певицы, выгуливавшего псов, и увезли их. По делу о хищении арестовали пятерых человек, в том числе Дженнифер Макбрайд. Полиция обнаружила, что у нее были отношения с отцом одного из подозреваемых.

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Макбрайд вменили также соучастие в покушении на убийство. По данным СМИ, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. Когда Гага пообещала вознаграждение тому, кто отдаст собак, «без вопросов», американка вернула ей питомцев.