Соучастников побега Карлоса Гона осудили в Японии

В Японии перед судом предстали соучастники побега экс-гендиректора автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

На скамье подсудимых оказались ветеран американского спецназа Майкл Тейлор и его сын Питер. В марте этого года их доставили в Японию по запросу токийской прокуратуры. Майкл получил два года тюрьмы, Питер — один год и восемь месяцев.

Японские правоохранители арестовали Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Его заподозрили в нарушении финансового законодательства. После освобождения под залог он находился под домашним арестом, а 31 декабря ему удалось покинуть Японию в ящике из-под музыкальных инструментов.