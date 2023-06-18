Мир 18 июня 2023, 23:56 Соцслужбы в Европе отняли у беженцев с Украины 240 детей РИА «Новости»

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Социальные службы тех стран, куда уехали семьи украинских беженцев, забрали 240 детей. Об этом сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. Ее процитировало издание Ura.ru.

«Могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе на Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка», — объяснила Суслова.

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Украинские власти ведут переговоры с международными организациями об особенностях европейского законодательства в отношении детей. Киев добивается, чтобы украинские семьи, столкнувшиеся с такими ситуациями, могли получить правовую помощь, заявила Суслова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти страны абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине. Разлучать их с семьями никто не собирался, из зоны конфликта их увозили, спасая жизни и здоровье.