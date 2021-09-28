Соцрекламу о проституции с упоминанием русских девушек начали убирать с улиц городов Испании

Социальную рекламу, которая должна была привлечь внимание к проблемам проституции, начали убирать с улиц испанских городов. В ней упоминались русские девушки. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации Nueva Vida, которая выпустила эту рекламу.

«Уже начали убирать плакаты, не могу подтвердить, были ли убраны все», — заявили в Nueva Vida. Собеседник агентства уточнил, что глава ассоциации извинился за эту рекламу.

Ранее на остановках общественного транспорта в нескольких регионах Испании появились фото выносных рекламных щитов с неким меню, котором в качестве «блюда дня» за 50 евро креативщики указали русскую девственницу и кокаин. По замыслу создателей этой соцрекламы, она должна была привлечь внимание общественности к проблеме проституции.

Посольство России в Испании назвало рекламу провокационной, дипломаты потребовали срочно ее снять и не допускать подобного в будущем. Тысячи русских, которые живут в Испании, оставили гневные комментарии в социальных сетях и призвали спонсоров перестать поддерживать ассоциацию Nueva Vida.