  • Социологи предсказали Джонсону уверенную и рекордную победу на выборах

    29 ноября 2019, 01:14

    Анастасия Кукова

    На парламентских выборах, которые состоятся в Великобритании 12 декабря, консерваторы покажут лучший за последние 30 лет результат. Если лейбористская партия не сменит тактику, ее ждет оглушительный провал.
    Социологи предсказали Джонсону уверенную и рекордную победу на выборах

    Джонсон решил утвердить сделку с ЕС до конца года

    Подробнее

    Компания YouGov провела социологические опросы среди 100 тысяч респондентов и опубликовала их результаты, в соответствии с которыми Консервативная партия (тори) предводительствуемая Борисом Джонсоном получит 42,9% голосов избирателей.

    Это позволит ей занять 359 из 650 мест в палате общин. Лейбористы могут получить 31,8% голосов (211 мест), Шотландская национальная партия 3,4% (43 места), партия «Либеральные демократы» — 16,3% (13 мест).

    В 2017 году YouGov верно предсказала результаты выборов, на которых партия консерваторов во главе с Терезой Мэй лишилась большинства.

    Эксперт YouGov Крис Кертис связал сильную позицию партии Джонсона с ее популярностью в северных округах. Их избиратели поддерживают жесткую позицию премьера по Brexit.

    «Лейбористы не могут прийти к единой позиции по Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — сообщила РБК эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.

    Она добавила, что не может исключить так называемого тактического голосования, когда избиратели будут голосовать за любую партию, лишь бы не дать тори выиграть.