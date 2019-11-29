Социологи предсказали Джонсону уверенную и рекордную победу на выборах

На парламентских выборах, которые состоятся в Великобритании 12 декабря, консерваторы покажут лучший за последние 30 лет результат. Если лейбористская партия не сменит тактику, ее ждет оглушительный провал.

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Компания YouGov провела социологические опросы среди 100 тысяч респондентов и опубликовала их результаты, в соответствии с которыми Консервативная партия (тори) предводительствуемая Борисом Джонсоном получит 42,9% голосов избирателей.

Это позволит ей занять 359 из 650 мест в палате общин. Лейбористы могут получить 31,8% голосов (211 мест), Шотландская национальная партия 3,4% (43 места), партия «Либеральные демократы» — 16,3% (13 мест).

В 2017 году YouGov верно предсказала результаты выборов, на которых партия консерваторов во главе с Терезой Мэй лишилась большинства.

Эксперт YouGov Крис Кертис связал сильную позицию партии Джонсона с ее популярностью в северных округах. Их избиратели поддерживают жесткую позицию премьера по Brexit.

«Лейбористы не могут прийти к единой позиции по Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — сообщила РБК эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.

Она добавила, что не может исключить так называемого тактического голосования, когда избиратели будут голосовать за любую партию, лишь бы не дать тори выиграть.