Социологи предсказали Джонсону уверенную и рекордную победу на выборах
Джонсон решил утвердить сделку с ЕС до конца годаПодробнее
Компания YouGov провела социологические опросы среди 100 тысяч респондентов и опубликовала их результаты, в соответствии с которыми Консервативная партия (тори) предводительствуемая Борисом Джонсоном получит 42,9% голосов избирателей.
Это позволит ей занять 359 из 650 мест в палате общин. Лейбористы могут получить 31,8% голосов (211 мест), Шотландская национальная партия 3,4% (43 места), партия «Либеральные демократы» — 16,3% (13 мест).
В 2017 году YouGov верно предсказала результаты выборов, на которых партия консерваторов во главе с Терезой Мэй лишилась большинства.
Эксперт YouGov Крис Кертис связал сильную позицию партии Джонсона с ее популярностью в северных округах. Их избиратели поддерживают жесткую позицию премьера по Brexit.
«Лейбористы не могут прийти к единой позиции по Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — сообщила РБК эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.
Она добавила, что не может исключить так называемого тактического голосования, когда избиратели будут голосовать за любую партию, лишь бы не дать тори выиграть.