Социолог: ситуация с «Мотор Сич» может сблизить Россию и Китай

Социолог Евгений Копатько отметил, что ситуация с заводом «Мотор Сич» может улучшить отношения России и Китая. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее Украина захотела вернуть себе завод, одним из акционеров которого является китайская компания Beijing Skyrizon. Компания подала на Украину в суд и требует 3,6 миллиарда долларов.

«Китай, безусловно, не оставит без последствий действия Украины. Скорее всего, эта ситуация сблизит Россию и Китай, поскольку страны видят, что на них оказывают давление», — пояснил Копатько.